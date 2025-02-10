В Минске продолжается городской этап республиканских соревнований «Золотая шайба»

В Минске начался второй этап отбора республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси. В борьбу вступили команды младшей возрастной группы со всех районов столицы, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В понедельник прошли три матча. Ярко проявили себя хоккеисты Заводского района. Их преимущество над командой Советского района было бесспорным. Итоговый счет – 8:0.

Иван Ночевной, главный тренер команды Заводского района:

Очень долго готовились, участвовали в товарищеских играх, соревнованиях, делали команду не один день, а полгода, прямо с сентября делали, формировали команду, сплотили детей, чтобы они друг друга все знали, дружили. И, конечно, за счет этого такой получается результат. Цели большие у нас, огромные цели. Да, естественно, это в первую очередь выиграть «Золотую шайбу», городские соревнования, потом на республиканских, чтобы одержать победу. А дальше будем смотреть. Возможно, какая-нибудь заявка в первенстве Республики Беларусь. Может быть, попробуем на более высоком уровне детей выставить. На самом деле «Золотая шайба» – очень хорошее соревнование для привлечения детей в хоккей. Дети, которые не попадают, не играют в первенстве Республики Беларусь, они хотят где-то хоть остаться в хоккее, поиграть. И для этого придуман этот турнир.