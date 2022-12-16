Квартал для многодетных в Соколе. Кто виноват в строительном беспределе? Анонс программы «Решение есть!»
Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел… Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!
Дома новые – проблемы старые. Льготное жилье, непригодное для жизни.
Из-под полов дуло, окна, много недоделок. Все было сделано абы-ляпы.
Квартал для многодетных в Соколе. Тотальное разгильдяйство строителей, о котором узнал Президент.
Это был уже такой крик души, отчаяния, потому что ну никак. Никто нам помочь не мог и не хотел.
Что им стоит дом построить? Кто виноват в строительном беспределе, а кому отвечать придется уже перед судом?
Мы разберемся с должностными лицами, которые не выполнили поставленные перед ними задачи. Причем разберемся самым серьезным образом.
Почему разбираться с огрехами частного подрядчика пришлось на таком высоком уровне? И чем занимаются чиновники на местах?
Наверное, пока Александр Григорьевич вместе с приближенными лицами своими за вопрос не возьмутся, в нашей стране ничего не сдвинется с места.
«Решение есть!» – в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.
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