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Квартал для многодетных в Соколе. Кто виноват в строительном беспределе? Анонс программы «Решение есть!»

16 декабря 2022 10:01
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел… Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Квартал для многодетных в Соколе. Кто виноват в строительном беспределе? Анонс программы «Решение есть!»-1

Дома новые – проблемы старые. Льготное жилье, непригодное для жизни.

Квартал для многодетных в Соколе. Кто виноват в строительном беспределе? Анонс программы «Решение есть!»-4

Из-под полов дуло, окна, много недоделок. Все было сделано абы-ляпы.

Квартал для многодетных в Соколе. Кто виноват в строительном беспределе? Анонс программы «Решение есть!»-7

Квартал для многодетных в Соколе. Тотальное разгильдяйство строителей, о котором узнал Президент.

Квартал для многодетных в Соколе. Кто виноват в строительном беспределе? Анонс программы «Решение есть!»-10

Это был уже такой крик души, отчаяния, потому что ну никак. Никто нам помочь не мог и не хотел.

Что им стоит дом построить? Кто виноват в строительном беспределе, а кому отвечать придется уже перед судом?

Квартал для многодетных в Соколе. Кто виноват в строительном беспределе? Анонс программы «Решение есть!»-13

Мы разберемся с должностными лицами, которые не выполнили поставленные перед ними задачи. Причем разберемся самым серьезным образом.

Квартал для многодетных в Соколе. Кто виноват в строительном беспределе? Анонс программы «Решение есть!»-16

Почему разбираться с огрехами частного подрядчика пришлось на таком высоком уровне? И чем занимаются чиновники на местах?

Квартал для многодетных в Соколе. Кто виноват в строительном беспределе? Анонс программы «Решение есть!»-19

Наверное, пока Александр Григорьевич вместе с приближенными лицами своими за вопрос не возьмутся, в нашей стране ничего не сдвинется с места.

«Решение есть!» – в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

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# Строительство # общество # Сергей Шуманский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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