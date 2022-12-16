Квартал для многодетных в Соколе. Кто виноват в строительном беспределе? Анонс программы «Решение есть!»

Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел… Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это был уже такой крик души, отчаяния, потому что ну никак. Никто нам помочь не мог и не хотел.

Что им стоит дом построить? Кто виноват в строительном беспределе, а кому отвечать придется уже перед судом?