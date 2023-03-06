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Осуждённых педофилов в Беларуси будут принудительно лечить

06 марта 2023 09:54
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Готовятся изменения в Уголовный кодекс РБ в отношении лиц,  страдающих педофилией. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил журналистам заместитель Генерального прокурора Алексей Стук. 

Изменения в УК готовятся по инициативе Генеральной прокуратуры МВД Беларуси. Как пояснил Алексей Стук, помимо существующего наказания за совершенное преступление по приговору суда в стране будет предусмотрено и принудительное лечение в отношении лиц, страдающих педофилией. Он также отметил, что Минздравом Беларуси разрабатывается клинический протокол такого лечения.  

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# Педофилия # общество # Алексей Стук

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