Осуждённых педофилов в Беларуси будут принудительно лечить

Готовятся изменения в Уголовный кодекс РБ в отношении лиц, страдающих педофилией. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил журналистам заместитель Генерального прокурора Алексей Стук.

Изменения в УК готовятся по инициативе Генеральной прокуратуры МВД Беларуси. Как пояснил Алексей Стук, помимо существующего наказания за совершенное преступление по приговору суда в стране будет предусмотрено и принудительное лечение в отношении лиц, страдающих педофилией. Он также отметил, что Минздравом Беларуси разрабатывается клинический протокол такого лечения.