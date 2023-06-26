В 2023-м в Минске отремонтируют свыше миллиона квадратных метров жилья

Новости Беларуси. Проверить качество и сроки выполнения работ. В Минске проводится мониторинг по капитальному ремонту жилфонда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в столице в 2023 году планируют обновить свыше миллиона квадратных метров жилья. Так, специальная комиссия с участием заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна посетила объекты на Кальварийской, 4, и комплекс домов на Ванеева. Среди основных нарушений – несоблюдение сроков.

Вячеслав Батура, первый заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства: Объезд у нас нестандартный, мы не объезжаем дома, которые на сегодня лучшие. Объезжаются и смотрятся дома, где есть какие-то вопросы. На сегодня на рассмотрении ряд объектов.

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:

По тем вещам, которые мы увидели в ходе этого мониторинга, безусловно, будут даны принципиальные оценки как заказчику (это жилищно-коммунальное хозяйство района), так и генподрядным организациям, которые проводят эти ремонты.

Отметим, при проведении капремонта многоэтажек в столице используют комплексный подход – одновременно обновляют сразу несколько зданий. Основные работы проводятся за счет бюджетных средств.