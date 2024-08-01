Беларусь и Кения готовятся установить воздушное сообщение. Процесс переговоров по этому вопросу запущен решением Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко Указом одобрил проект межправительственного соглашения с Кенией о воздушном сообщении в качестве основы для дальнейших переговоров. Полномочия на их проведение с нашей стороны получило Министерство транспорта и коммуникаций.