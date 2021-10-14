​Лукашенко: восхищаемся мамами, воспитавшими истинных патриотов. Вы все – опора нашего государства

Новости Беларуси. День матери – пожалуй, это самый добрый праздник, который есть в Беларуси. Именно сегодня, 14 октября, мы адресуем слова особой признательности и любви тем, кто вкладывает лучшее в своих детей и растит подрастающее поколение. Им поздравление направил и Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за нежность и теплоту, с которыми вы встречаете появившихся на свет малышей, за любовь и заботу, которые дарите детям всю свою жизнь, за мудрость и преданность, помогающие им в дальнейшем достигать высоких и благородных целей. Мы преклоняемся перед самоотверженным трудом многодетных матерей, созидающих будущее нации. Гордимся белорусскими женщинами, которые, показывая пример осознанного и ответственного материнства, успешно реализуют себя в профессии и общественных инициативах. Восхищаемся мамами, воспитавшими истинных патриотов. Вы все – опора нашего государства и всегда будете под его защитой.