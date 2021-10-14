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Дети сотрудниц Гродненской таможни записали видеопоздравление для своих мам

14 октября 2021 06:41
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Новости Беларуси. Музыкальный сюрприз для самого близкого человека. Дети сотрудниц Гродненской региональной таможни ко Дню матери записали клип, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дети сотрудниц Гродненской таможни записали видеопоздравление для своих мам-1

Исполнители разных возрастов, некоторые продолжатели профдинастий учатся в таможенных классах и факультетах. Впрочем, лучше самим послушать и посмотреть это трогательное видео.  

Смотрите здесь.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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