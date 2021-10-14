Дети сотрудниц Гродненской таможни записали видеопоздравление для своих мам

Новости Беларуси. Музыкальный сюрприз для самого близкого человека. Дети сотрудниц Гродненской региональной таможни ко Дню матери записали клип, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исполнители разных возрастов, некоторые продолжатели профдинастий учатся в таможенных классах и факультетах. Впрочем, лучше самим послушать и посмотреть это трогательное видео.