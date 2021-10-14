ID-карты, информационная безопасность. В Бресте начинает работу региональный цифровой форум

Новости Беларуси. Региональный цифровой форум «Государство. Бизнес. Граждане – регионы» начинает работу в Бресте. Эстафету принимает от Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это, с одной стороны, диалоговая площадка, а с другой – экспертный десант: показ достижений в области цифровизации различных сфер жизни. Например, 14 октября будут говорить об электронном документообороте на предприятиях. Причем внимание не только внутристрановой электронной торговле, но и международной. Также акцент на информационной безопасности: защита персональных данных, развитие инфраструктуры электронного правительства, введение биометрических документов, внедрение концепции «Умный город».

Виталий Карбовский, заместитель директора Национального центра обмена трафиком:

Хотим повысить уровень информационной безопасности наших организаций областей, в части информационной безопасности. Ну и, конечно, дать понять нашим организациям, что надо повышать уровень профессионализма специалистов по защите информации и постоянно проводить с ними обучение и своевременную переквалификацию.

Сергей Руднев, первый заместитель директора РУП «Национальный центр электронных услуг»:

Использование ID-карты не только гражданином Республики Беларусь, но и те аспекты, которые интересуют непосредственно юридические лица. Как работать с гражданином, который пришел к вам с ID-картой, как задействовать механизмы, которые есть на ID-карте, непосредственно в бизнесе. Наконец-то проникновение электронной цифровой подписи в нашу жизнь станет реальностью. Бизнес сегодня достаточно заинтересован в использовании данных механизмов в различных сферах деятельности: интернет-торговля, страховой бизнес, банковский бизнес. ID-карта открывает абсолютно новую эпоху цифровизации Республики Беларусь как в государственном секторе экономики, так непосредственно в частном.