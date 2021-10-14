Усилить контроль за бюджетом и присмотреться к деятельности ЖКХ. С какими вопросами чаще всего обращаются в КГК?

Новости Беларуси. Усилить контроль за расходованием бюджетных средств, а также присмотреться к деятельности ЖКХ. Именно такие пожелания возглавили перечень наиболее частых обращений в Комитет госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой белорус может обратиться в ведомство не только со своими предложениями по проверкам, но и адресами конкретных компаний или организаций, которые, по его мнению, требуют особого внимания со стороны госконтроля. Подобная практика сбора информации уже подтвердила свою эффективность. За 10 дней в комитет поступило почти полторы тысячи сообщений. Результаты опроса используют для составления плана надзора на предстоящий год.