Прямой эфир

Лукашенко: в самых сложных условиях десантники всегда успешно выполняли трудно решаемые задачи

02 августа 2023 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вы лучшие из лучших, элита армии и пример для молодежи – Александр Лукашенко  поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций Вооруженных Сил с профессиональным праздником – Днем десантников и сил специальных операций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в самых сложных условиях десантники всегда успешно выполняли трудно решаемые задачи-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В самых сложных условиях – и в годы Великой Отечественной войны, и в современных локальных конфликтах – десантники всегда успешно выполняли сложные, трудно решаемые для других войск задачи, проявляя при этом высочайшую боевую выучку, невероятные крепость духа, бесстрашие и отвагу. Бережно храня и с честью продолжая славные традиции старших поколений и постоянно совершенствуя боевое мастерство, силы специальных операций сегодня надежно защищают интересы государства, безопасность и спокойствие граждан. Так должно быть и впредь. Убежден, что вы лучшие из лучших, элита армии и пример для молодежи, а для каждого из вас служба в рядах Вооруженных Сил не только профессия, но дело и смысл всей жизни.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 85% площадей озимого рапса убрали в Беларуси. Рекордсмен – Гродненская область
02 августа 2023 08:27

Более 85% площадей озимого рапса убрали в Беларуси. Рекордсмен – Гродненская область

К акции «В школу с добрым сердцем» присоединяется всё больше белорусов. Кому окажут помощь к учебному году?
02 августа 2023 07:58

К акции «В школу с добрым сердцем» присоединяется всё больше белорусов. Кому окажут помощь к учебному году?

«Вы лучшие из лучших, элита армии». Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников
02 августа 2023 06:48

«Вы лучшие из лучших, элита армии». Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников