Лукашенко: в самых сложных условиях десантники всегда успешно выполняли трудно решаемые задачи

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В самых сложных условиях – и в годы Великой Отечественной войны, и в современных локальных конфликтах – десантники всегда успешно выполняли сложные, трудно решаемые для других войск задачи, проявляя при этом высочайшую боевую выучку, невероятные крепость духа, бесстрашие и отвагу. Бережно храня и с честью продолжая славные традиции старших поколений и постоянно совершенствуя боевое мастерство, силы специальных операций сегодня надежно защищают интересы государства, безопасность и спокойствие граждан. Так должно быть и впредь. Убежден, что вы лучшие из лучших, элита армии и пример для молодежи, а для каждого из вас служба в рядах Вооруженных Сил не только профессия, но дело и смысл всей жизни.