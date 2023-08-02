К акции «В школу с добрым сердцем» присоединяется всё больше белорусов. Кому окажут помощь к учебному году?

Новости Беларуси. «В школу с добрым сердцем». Старт марафону добра дан в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С полным портфелем День знаний встретят и дети из семей, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

За месяц благотворительная акция БРСМ охватит все регионы страны: пункты сбора канцелярских принадлежностей, одежды и обуви будут работать в торговых центрах и магазинах. А после волонтеры передадут подарки в малообеспеченные, многодетные семьи, дома-интернаты, коррекционно-развивающие центры. Волонтеры проведут более 200 мероприятий – игровые, развлекательные и образовательные программы для детей.

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Совсем скоро волонтерский отряд «Рука в руке» Жемчужненской средней школы посетит центр коррекционно-развивающего обучения Барановичского района. В универмаге города Могилева уже стоит «Пункт добра» и скарбонка, в которую можно положить то, что совсем скоро приобретут наши жители. В каждой области, в каждом районе пройдут мероприятия.

Мы видим, что этот благотворительный проект востребован у всех жителей Республики Беларусь, к нему присоединяются все больше и больше обычных жителей нашей страны, неравнодушные граждане.