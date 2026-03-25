NASA планирует создать постоянную базу на Луне

В Американском космическом агентстве NASA объявили, что намерены начинать разработку поэтапного создания постоянной базы на Луне, пишет РИА Новости.

Согласно докладу счетной палаты Соединенных Штатов в 2024 году, процесс реализации проекта NASA по возведению первой орбитальной лунной станции Gateway продвигается со «значительными сложностями». 24 марта агентство информировало, что проект приостанавливается, ресурсы будут направлены на создание станции на поверхности спутника Земли.

Уточняется, что агентство переориентирует оборудование, и к задаче будут привлечены международные партнеры.

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