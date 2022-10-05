Лукашенко утвердил изменения в сфере агротуризма

Документ уточняет требования к объектам агроэкотуризма. Такая необходимость назревала давно. К некоторым владельцам агроусадеб и у государства, и у граждан появились вопросы. Не все из них ведут деятельность честно – под видом экотуризма порой скрываются рестораны, клубы и гостиницы. На приведение сферы к общему справедливому знаменателю настоял Президент.

Требования указа направлены на повышение качества услуг, защиту прав самих туристов и людей, живущих по соседству с комплексами. Документ уточняет, что жилых комнат в агроусадьбе должно быть не больше 10, регламентируется также ведение личного подсобного хозяйства и количество видов предлагаемых услуг. За нарушение порядка и санитарных норм отвечать перед законом будут как владельцы, так и посетители. Введены ограничения на проведение юбилеев, банкетов и других мероприятий вблизи жилых домов. Важно, что желающим вести деятельность в сфере агроэкотуризма теперь обязательно нужно получить разрешение в райисполкоме. Действующие комплексы должны сделать это до 1 июля 2023 года.