Коллективные силы ОДКБ провели учения по ликвидации вспышки чумы

Сводное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и военной медицины Коллективных сил ОДКБ ликвидирует вспышки особо опасной инфекции. Это один из сценариев совместного учения, который отрабатывают военнослужащие Беларуси, Казахстана и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель тренировки – повысить уровень совместимости сил в защите от потенциальных биологических угроз. С использованием современного оборудования военные ведут биологическую разведку местности и объектов. В ходе учения также планируется отработка карантинных и лечебно-профилактических мероприятий.

Петр Пилат, заместитель начальника эпидемиологического отдела ГУ «23-й санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных Сил Беларуси»:

На данный момент мы отработали элемент ликвидации особо опасной инфекции, в частности чумы. По замыслу учений, возник больной с подозрением на особо опасную инфекцию чума, вследствие чего было вызвано специальное подразделение (медико-санитарная бригада), плюс бригада для специальной обработки, которая провела эвакуацию данного пациента в инфекционный госпиталь и обработку очага инфекции.