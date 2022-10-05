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Коллективные силы ОДКБ провели учения по ликвидации вспышки чумы

05 октября 2022 08:14
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Сводное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и военной медицины Коллективных сил ОДКБ ликвидирует вспышки особо опасной инфекции. Это один из сценариев совместного учения, который отрабатывают военнослужащие Беларуси, Казахстана и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллективные силы ОДКБ провели учения по ликвидации вспышки чумы-1

Цель тренировки – повысить уровень совместимости сил в защите от потенциальных биологических угроз. С использованием современного оборудования военные ведут биологическую разведку местности и объектов. В ходе учения также планируется отработка карантинных и лечебно-профилактических мероприятий.

Коллективные силы ОДКБ провели учения по ликвидации вспышки чумы-4

Петр Пилат, заместитель начальника эпидемиологического отдела ГУ «23-й санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных Сил Беларуси»:
На данный момент мы отработали элемент ликвидации особо опасной инфекции, в частности чумы. По замыслу учений, возник больной с подозрением на особо опасную инфекцию чума, вследствие чего было вызвано специальное подразделение (медико-санитарная бригада), плюс бригада для специальной обработки, которая провела эвакуацию данного пациента в инфекционный госпиталь и обработку очага инфекции.

Коллективные силы ОДКБ провели учения по ликвидации вспышки чумы-7

Для военных эти маневры стали первыми в практике. Необходимость их проведения продиктована новыми вызовами, с которыми столкнулось человечество.

# ОДКБ # общество # Петр Пилат # Фотофакт

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