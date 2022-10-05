За последний год чаще задерживают подростов за участие в наркобизнесе. Как предостеречь ребёнка?
Вопрос распространения наркотиков среди молодежи стоит довольно остро. Почему и как молодые люди выбирают скользкий путь? Какую ответственность повлечет за собой страсть к легким деньгам? Как не оказаться пешкой в игре, где не существует правил? Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь c Сергеем Мелещиком, заместителем начальника управления по наркоконтролю Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Насколько вопрос распространения наркотиков среди молодежи актуален в данный момент?
Сергей Мелещик, заместитель начальника управления по наркоконтролю Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Незаконный оборот наркотиков постепенно перешел в интернет. И потребители, и лица, участвующие в незаконном обороте наркотиков, также вовлекаются в эту преступную деятельность с помощью интернета. С 2010 года по 2020 года мы наблюдали очень серьезное снижение привлечения несовершеннолетних лиц за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Однако в 2021-2022 году отмечен рост выявления несовершеннолетних, совершивших преступление, а также увеличилось количество самих наркопреступлений, в которых приняли участие несовершеннолетние.
Юлия Самусенко, ведущая:
По статистике, что движет молодыми людьми? Это личный интерес или жажда денег?
Сергей Мелещик:
Сами владельцы интернет-магазинов обещают быстрый заработок. Этот заработок связан с обещаниями полной анонимности. Также стоит рассказать про новую угрозу. Наши несовершеннолетние вовлекаются непосредственно в пропаганду, в рекламу интернет-магазина.
Юлия Самусенко:
Это манипуляция? Те, кто руководят детьми, очень тонкие психологи.
Сергей Мелещик:
Здесь появляется такое понятие, как финансовая пирамида. То есть несовершеннолетний, который участвует в незаконном обороте наркотиков, получает еще дополнительный бонус, если он приведет своего друга.
Юлия Самусенко:
Давайте напомним, какое наказание влечет за собой распространение наркотиков в нашей стране.
Сергей Мелещик:
Сбыт наркотиков предусматривает уголовную ответственность по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, часть вторая – это наказание от 3 до 6 лет, часть третья – то наказание от 6 до 15 лет, часть четвертая – это наказание до 20 лет лишения свободы. Также есть еще сбыт, в результате которого возможно отравление наркопотребителя, то есть наступает летальный исход. За такие деяния предусмотрена уголовная ответственность до 25 лет лишения свободы. Эти очень серьезные сроки не всегда останавливают.
Юлия Самусенко:
Для несовершеннолетних тоже такие сроки или это как-то регулируется?
Сергей Мелещик:
За сбыт уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Дмитрий Потапович:
Подросток, который вовлечен в преступную деятельность, наверное, как-то ведет себя по-особому. Как родителям определить, что с ребенком что-то не так?
Сергей Мелещик:
В своей деятельности мы констатируем, что при задержании несовершеннолетнего участника наркобизнеса, родители о его деятельности узнают самыми последними. Хотя со своей стороны они могли обратить внимание на определенные моменты поведения несовершеннолетнего. Самый главный момент, что сбыт осуществляется с помощью интернета. Родители могли бы больше уделять внимания своему ребенку. Те же гаджеты, которые находятся в пользовании ребенка, при изучении программного обеспечения, которое находится в самих телекоммуникационных устройствах, может говорить, что ребенок вовлечен. Это определенного рода программные приложения. Кроме этого, определенного рода обращения к файлообменным сайтам, которые тоже говорят о том, что в обычной жизни они ребенку не нужны. Они в основной массе используются для незаконного оборота наркотиков.
Юлия Самусенко:
Что правоохранительные органы делают для профилактики таких преступлений?
Сергей Мелещик:
МВД со своей стороны является координатором такой деятельности. Нами изучаются тенденции развития наркообстановки в стране. Совместно с Министерством образования, Министерством здравоохранения, с общественными организациями нами разрабатываются меры по противодействию развития самого незаконного оборота наркотиков. Все связано с наркопотреблением, а также практические мероприятия, которые направлены на уменьшение самого наркосбыта.
Дмитрий Потапович:
Чего бы вы пожелали молодежи касательно этой темы?
Сергей Мелещик:
Чтобы наша молодежь не попала на этот скользкий путь, должна быть мотивация. Эта мотивация должна быть направлена на получение знаний, на какие-то достижения в спорте, на семью. Главное, что в этой деятельности, в этой мотивации несовершеннолетнего должны принимать активное участие родители, которые должны участвовать в личной жизни несовершеннолетних. Знать их проблемы, уметь правильно распознать определенные звоночки, правильно направить несовершеннолетнего.