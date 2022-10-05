За последний год чаще задерживают подростов за участие в наркобизнесе. Как предостеречь ребёнка?

Вопрос распространения наркотиков среди молодежи стоит довольно остро. Почему и как молодые люди выбирают скользкий путь? Какую ответственность повлечет за собой страсть к легким деньгам? Как не оказаться пешкой в игре, где не существует правил? Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь c Сергеем Мелещиком, заместителем начальника управления по наркоконтролю Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Дмитрий Потапович, ведущий:

Насколько вопрос распространения наркотиков среди молодежи актуален в данный момент?

Сергей Мелещик, заместитель начальника управления по наркоконтролю Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Незаконный оборот наркотиков постепенно перешел в интернет. И потребители, и лица, участвующие в незаконном обороте наркотиков, также вовлекаются в эту преступную деятельность с помощью интернета. С 2010 года по 2020 года мы наблюдали очень серьезное снижение привлечения несовершеннолетних лиц за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Однако в 2021-2022 году отмечен рост выявления несовершеннолетних, совершивших преступление, а также увеличилось количество самих наркопреступлений, в которых приняли участие несовершеннолетние. Юлия Самусенко, ведущая:

По статистике, что движет молодыми людьми? Это личный интерес или жажда денег? Сергей Мелещик:

Сами владельцы интернет-магазинов обещают быстрый заработок. Этот заработок связан с обещаниями полной анонимности. Также стоит рассказать про новую угрозу. Наши несовершеннолетние вовлекаются непосредственно в пропаганду, в рекламу интернет-магазина. Юлия Самусенко:

Это манипуляция? Те, кто руководят детьми, очень тонкие психологи.

Сергей Мелещик:

Здесь появляется такое понятие, как финансовая пирамида. То есть несовершеннолетний, который участвует в незаконном обороте наркотиков, получает еще дополнительный бонус, если он приведет своего друга. Юлия Самусенко:

Давайте напомним, какое наказание влечет за собой распространение наркотиков в нашей стране. Сергей Мелещик:

Сбыт наркотиков предусматривает уголовную ответственность по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, часть вторая – это наказание от 3 до 6 лет, часть третья – то наказание от 6 до 15 лет, часть четвертая – это наказание до 20 лет лишения свободы. Также есть еще сбыт, в результате которого возможно отравление наркопотребителя, то есть наступает летальный исход. За такие деяния предусмотрена уголовная ответственность до 25 лет лишения свободы. Эти очень серьезные сроки не всегда останавливают. Юлия Самусенко:

Для несовершеннолетних тоже такие сроки или это как-то регулируется?

Сергей Мелещик:

За сбыт уголовная ответственность наступает с 14 лет. Дмитрий Потапович:

Подросток, который вовлечен в преступную деятельность, наверное, как-то ведет себя по-особому. Как родителям определить, что с ребенком что-то не так? Сергей Мелещик:

В своей деятельности мы констатируем, что при задержании несовершеннолетнего участника наркобизнеса, родители о его деятельности узнают самыми последними. Хотя со своей стороны они могли обратить внимание на определенные моменты поведения несовершеннолетнего. Самый главный момент, что сбыт осуществляется с помощью интернета. Родители могли бы больше уделять внимания своему ребенку. Те же гаджеты, которые находятся в пользовании ребенка, при изучении программного обеспечения, которое находится в самих телекоммуникационных устройствах, может говорить, что ребенок вовлечен. Это определенного рода программные приложения. Кроме этого, определенного рода обращения к файлообменным сайтам, которые тоже говорят о том, что в обычной жизни они ребенку не нужны. Они в основной массе используются для незаконного оборота наркотиков. Юлия Самусенко:

Что правоохранительные органы делают для профилактики таких преступлений?