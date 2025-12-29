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Лукашенко утвердил изменение законодательства по вопросам деятельности ИП

29 декабря 2025 16:51
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Александр Лукашенко утвердил изменение законодательства по вопросам деятельности ИП. Документом корректируются 26 законов в различных сферах правоотношений, в том числе трех кодексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, конкретизируется круг физлиц, которым адресованы нормативные предписания: либо все граждане, либо только лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, либо только граждане-предприниматели. В то же время исключается упоминание ИП в тех нормах, которые регламентируют виды деятельности, не включенные в соответствующий перечень. 

Также преференции, ранее предусмотренные для микропредприятий, распространяются на организации с численностью до 50 человек. Кроме того, для обеспечения системности и комплексности правового регулирования в закон был включен ряд корректировок, не связанных с трансформацией предпринимательской деятельности.

# Бизнес в Беларуси # Александр Лукашенко

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