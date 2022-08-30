Как связан фильм «Девчата» с МТЗ и где находится один из старейших посёлков Минска?

Как же связан фильм «Девчата» с Минским тракторным заводом? Все просто.

Сергей Сидорович, ведущий специалист по туризму ОАО «МТЗ»:

Начинается выпуск газогенераторного трелевочного трактора. Первый трактор в мире, который предназначен для вывоза поваленных деревьев из леса. Топился на местном топливе. В эти устройства закидывали деревянные чушки.

Если вы смотрели старый советский фильм «Девчата», как раз данный трактор вывозил поваленные деревья из заснеженного леса. На стройке работали женщины. Кто и как восстанавливал Минск из руин в 1944-м? Подробности.

Правда, это была далеко не первая продукция, которую выпустил послевоенный столичный гигант. Сначала это был болотный плуг, а еще раньше в этом здании и вовсе собирали самолеты, о чем сегодня напоминает висящая под потолком заводского музея модель Яка. Сергей Сидорович:

Встреча Пономаренко со Сталиным в поезде, когда он проезжал по территории Беларуси, зарождающееся тракторостроение в СССР было очень слабым. Он предложил строительство тракторного завода на базе разрушенного авиационного завода.

Идею о строительстве тракторного завода одобрил сам Сталин, в память об этом в архивных документах под его фамилией стоит собственноручно сделанная черта. Говорят, он расписывался не во всех государственных бумагах. И чернильной прямой было достаточно, чтобы вдохнуть в бывший военный завод новую жизнь.

Сергей Сидорович:

Что самое интересное, отдел кадров. Так как предприятие было полностью разрушенным, негде было принимать работников на завод. В поле стоял стол и стул, где принимали работников. Здесь же представлена инсталляция первого отдела кадров. Здесь же есть первый журнал учета работы кадров. Первый человек, устроившийся на предприятие, был поваром по профессии.

Евгений Аркадьевич на Минском тракторном заводе – уважаемый человек. Он проработал здесь целых 52 года и продолжает трудиться на благо уже ставшего родным производства.

Евгений Пошерстник, мастер комбината общественного питания ОАО «МТЗ», ветеран завода:

Когда я пришел в кузнечный цех, меня прельстила эта профессия, меня сразу назначили кузнецом-штамповщиком. Я 23 года отработал в кузнечном цеху на 5-тонном молоте и 27 лет был председателем профсоюзного комитета. Нашему герою еще во времена юношества посчастливилось познакомиться с людьми, которые собственными руками поднимали город из руин.

Евгений Пошерстник:

Люди рассказывали, как они после войны пришли, жили в палатках, там же готовили еду себе, там же спали. Но производственные планы выполняли на 150-180, а то и на 200 %. Ну а будущим домом для тысяч заводчан и их семей стал Тракторозаводской поселок. Антоновский парк – один из старейших в столице. И по нему частенько любит прогуливаться минчанка Альбина Пожаева.

Альбина Пожаева, лидер волонтерской группы:

Удивительный парк, красивый, каждое деревце. Мы гуляем с приятельницей, это такое удовольствие, такое наслаждение, такая красота.

Альбина Ивановна по праву относится к старожилам Тракторозаводского поселка, ведь судьба связала ее с этим местом более полувека назад. Каждый дом здесь – реликвия, а сам поселок без ложной скромности можно назвать музеем под открытым небом.