Церемония открытия учений ОДКБ «Боевое братство» пройдёт в Брестской крепости

Коллективный ответ на внешние угрозы. На территории Беларуси сегодня, 1 сентября, начинается совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общем замысле маневров, которые продолжатся по 6 сентября, совместные и специальные мероприятия, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ.

Церемония открытия состоится в Брестской крепости. В целом в «Боевом братстве» задействуют полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей, более 3 500 военнослужащих и до 700 единиц вооружений и техники. Напомним, с 2023 года председательство в Организации Договора о коллективной безопасности перешло к Беларуси.

В числе основных приоритетов наша страна определила повышение сплоченности государств-членов и укрепление позиций ОДКБ в системе международных отношений, а также развитие коллективных сил Организации и ее военного потенциала, в том числе за счет проведения совместных мероприятий.