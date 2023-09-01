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Лукашенко поздравил учащихся, студентов и сотрудников системы образования с 1 сентября

01 сентября 2023 06:13
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Новости Беларуси. Торжества с самого утра. В Беларуси сегодня День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные линейки – символ начала нового этапа жизни, самый яркий момент для первоклассников.

1 сентября – наш общий праздник: всех, кто приступает к учебе, кто учит и кто всю жизнь хранит самые добрые воспоминания о своих наставниках. На это, поздравляя с Днем знаний и началом нового учебного года учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников, обратил внимание Президент. Александр Лукашенко пожелал всем мирного неба, здоровья, терпения, удачи и только отличных оценок.

Лукашенко поздравил учащихся, студентов и сотрудников системы образования с 1 сентября-1

Сегодня школы, колледжи и вузы Беларуси открывают двери для почти полутора миллионов учащихся и студентов. Это важно, поскольку в наш век ценность знаний постоянно растет. И именно уровень национального образования определяет безопасность и благополучие государства.

Главное, чтобы молодежь воспитывалась настоящими патриотами и защитниками родной земли, хранила традиции и историческую память. «Пусть каждый новый день будет наполнен усердным созидательным трудом и радостью удивительных открытий», – говорится в поздравлении Президента.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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