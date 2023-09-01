Лукашенко поздравил учащихся, студентов и сотрудников системы образования с 1 сентября

Новости Беларуси. Торжества с самого утра. В Беларуси сегодня День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные линейки – символ начала нового этапа жизни, самый яркий момент для первоклассников.

1 сентября – наш общий праздник: всех, кто приступает к учебе, кто учит и кто всю жизнь хранит самые добрые воспоминания о своих наставниках. На это, поздравляя с Днем знаний и началом нового учебного года учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников, обратил внимание Президент. Александр Лукашенко пожелал всем мирного неба, здоровья, терпения, удачи и только отличных оценок.