Лукашенко: уровень исполнительской дисциплины должен быть на высоте

Президент обозначил, что на повестке вопросы повышения роли районных и городских исполкомов так называемого базового уровня и их председателей. И эти вопросы сегодня должны быть окончательно обсуждены. Лукашенко напомнил, что на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания, которое состоялось в ноябре прошлого года, соответствующий проект Указа был вынесен на рассмотрение. Тогда поступило много предложений и по части того, чтобы не издавать Указ Президента, а принять закон.

Президент нашей страны Александр Лукашенко в четверг, 6 февраля, во Дворце Независимости собрал совещание по вопросам полномочий местной вертикали власти. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Сегодня этот законопроект подготовлен и представлен главе государства для внесения в Палату представителей. Присутствующих на совещании Александр Лукашенко призвал еще раз посмотреть на документ: все ли вопросы отражены, устранены ли проблемы, которые мешают эффективной работе глав рай-, горисполкомов. Президент предупредил, что повышение статуса председателей исполкомов базового уровня многократно повышает и ответственность за развитие городов и района.

Белорусский лидер ранее уже не единожды заявлял о необходимости повысить уровень исполнительной дисциплины в государстве. И в этом вопросе остаются серьезные недоработки. Лукашенко заявил, что если этот вопрос не будет решен, то сложности возникнут не только в этом году, но и в пятилетке по части выполнения того, что намечено.

«Исполнительская дисциплина должна быть на соответствующей высоте», – заявил Президент. Но при этом Лукашенко отметил, что без глав гор-, райисполкомов мы не решим ни одной проблемы, требования к ним возрастут. Но если повышаются требования, то необходимо повышать и полномочия.

«Эти предложения должны расширять полномочия исполкомов базового уровня и их председателей для того, чтобы существенно прежде всего улучшить экономику, уровень жизни людей на соответствующей территории", – подчеркнул Александр Лукашенко.