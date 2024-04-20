Прямой эфир

Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»

20 апреля 2024 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусы стали жить дольше, и эта тенденция сохраняется. За последние 10 лет количество минчан старше 70 лет увеличилось на 40 тысяч. Как государство заботиться о старшем поколении? Что для этого делают социальные службы, предприятия и организации? А также основные изменения новой редакции закона «О социальном обслуживании». Эти темы обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 21 апреля, в 10:00.

Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Праздник, который мы отмечаем благодаря ветеранам. Сколько их в Минске и какие подарки получат к 9 Мая?

Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Даже при вручении положенной материальной помощи мы стараемся сделать из этого праздник. Применяется такая форма, как парад под окном.

Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Забота о тех, кто помнит страшные годы войны, не знал детства и что такое мирное небо.

Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Те годы врезались так в память, их просто вколотило туда.

Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Как трудовые коллективы заботятся о бывших коллегах и на какую помощь могут рассчитывать пенсионеры?

Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Материальная помощь, подарки, встречи, концерты, экскурсии, которые проводятся и организовываются с участием наших ветеранов.

Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Молодежь, которая не упускает возможность пообщаться с людьми, чей жизненный опыт бесценен. Чем радуют людей золотого возраста?

Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Мы откликаемся на каждую просьбу старшего поколения. У нас нет какого-то запретного списка, что мы делать не будем.

Ток-шоу «Большой город» – в воскресенье, 10:00. Дорогие мои старики!

# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько

Другие новости рубрики

Все новости
Благотворительный молодёжный бал при поддержке БСЖ провели в Минске
20 апреля 2024 08:17

Благотворительный молодёжный бал при поддержке БСЖ провели в Минске

Петровский: Грузия увидела, что Запад ничего хорошего из себя не представляет
19 апреля 2024 21:45

Петровский: Грузия увидела, что Запад ничего хорошего из себя не представляет

Азарёнок: вопрос смертной казни – вопрос государственного, правового суверенитета
19 апреля 2024 20:01

Азарёнок: вопрос смертной казни – вопрос государственного, правового суверенитета

Приняты изменения в закон. Какие товары можно будет продавать онлайн?
19 апреля 2024 19:50

Приняты изменения в закон. Какие товары можно будет продавать онлайн?

«Зарегистрирован в Торговом реестре». Что надо учесть, приобретая товары в интернете?
19 апреля 2024 19:47

«Зарегистрирован в Торговом реестре». Что надо учесть, приобретая товары в интернете?

В северную столицу Беларуси неожиданно вернулась зима – комментарий «Витебскэнерго»
19 апреля 2024 19:44

В северную столицу Беларуси неожиданно вернулась зима – комментарий «Витебскэнерго»

Конференция «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» прошла в Минске
19 апреля 2024 19:40

Конференция «На фронте и в тылу: женщины Великой Отечественной войны» прошла в Минске

Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии
19 апреля 2024 19:36

Алексей Башан назначен членом Центральной избирательной комиссии

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?
19 апреля 2024 18:43

Молодёжный форум «Кооперация будущего: стирая границы» прошёл в Минске. Какие вопросы обсудили?

Дан старт марафону «Беларусь помнит: эстафета памяти» – к акции присоединятся все регионы
19 апреля 2024 18:00

Дан старт марафону «Беларусь помнит: эстафета памяти» – к акции присоединятся все регионы

«Тэатр – гэта маё жыццё». Валентин Соловьёв о карьере, творчестве и роли искусства
19 апреля 2024 17:59

«Тэатр – гэта маё жыццё». Валентин Соловьёв о карьере, творчестве и роли искусства

Свыше 3 тыс. жителей Минской области присоединятся к республиканскому субботнику
19 апреля 2024 17:56

Свыше 3 тыс. жителей Минской области присоединятся к республиканскому субботнику