Как в Беларуси заботятся о старшем поколении? Анонс ток-шоу «Большой город»

Белорусы стали жить дольше, и эта тенденция сохраняется. За последние 10 лет количество минчан старше 70 лет увеличилось на 40 тысяч. Как государство заботиться о старшем поколении? Что для этого делают социальные службы, предприятия и организации? А также основные изменения новой редакции закона «О социальном обслуживании». Эти темы обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь в воскресенье, 21 апреля, в 10:00.

Праздник, который мы отмечаем благодаря ветеранам. Сколько их в Минске и какие подарки получат к 9 Мая?

Даже при вручении положенной материальной помощи мы стараемся сделать из этого праздник. Применяется такая форма, как парад под окном.

Забота о тех, кто помнит страшные годы войны, не знал детства и что такое мирное небо.

Те годы врезались так в память, их просто вколотило туда.

Как трудовые коллективы заботятся о бывших коллегах и на какую помощь могут рассчитывать пенсионеры?

Материальная помощь, подарки, встречи, концерты, экскурсии, которые проводятся и организовываются с участием наших ветеранов.

Молодежь, которая не упускает возможность пообщаться с людьми, чей жизненный опыт бесценен. Чем радуют людей золотого возраста?