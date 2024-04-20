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Благотворительный молодёжный бал при поддержке БСЖ провели в Минске

20 апреля 2024 08:17
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Благотворительный молодежный бал объединил накануне курсантов Университета гражданской защиты и студенток столичных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительный молодёжный бал при поддержке БСЖ провели в Минске-1

До позднего вечера в танце кружились более сотни пар. Молодые люди продемонстрировали свое мастерство в разных хореографических направлениях: от классического вальса до танго и ча-ча-ча. Мероприятие прошло при поддержке Белорусского союза женщин. Проект получился с особым смыслом. Каждому участнику предлагалось за символическую плату приобрести главный символ мероприятия – васильковую брошь. Украшения создали люди с ограниченными возможностями. Собранные средства будут переданы в центр помощи бездомным животным.

Благотворительный молодёжный бал при поддержке БСЖ провели в Минске-4

Татьяна Майнингер, студентка Минского государственного лингвистического университета:
На мой взгляд, это очень важно, потому что мы помогаем животным, мы участвуем в благотворительности и еще мы заводим интересные знакомства. Хорошо проводим вечер!

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Нам очень хочется нашу молодежь оторвать от гаджетов, убрать их из онлайн-пространства и сделать так, чтобы они все общались. Что нас отличается от всех других наций – мне так кажется, это наше особое чувство доброты, особое чувство теплоты, любви, соучастия. Особое такое соприкосновение. И мне хочется, чтобы именно эти чувства передавались нашим детям.

Отметим, республиканский бал проходит уже во второй раз. И, судя по настроению участников, будет продолжена.

# Благотворительная акция # общество # Ольга Шпилевская

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