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Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Индонезии с Днём Независимости

17 августа 2024 07:53
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Экономика и торговля, промышленная кооперация и сельское хозяйство, образование и наука – Александр Лукашенко подтвердил стремление Минска к расширению сотрудничества с Джакартой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Индонезии с Днём Независимости-2

Об этом глава государства упомянул в поздравительном послании, направленном президенту и народу Индонезии по случаю Дня Независимости. Белорусский лидер отметил, что суверенная Индонезия может по праву гордиться своими социально-экономическими успехами, ведь страна по многим показателям занимает одну из лидирующих позиций не только в регионе, но и в мире.

# Беларусь-Индонезия # Александр Лукашенко

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