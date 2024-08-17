Александр Лукашенко поздравил Президента и народ Индонезии с Днём Независимости

Экономика и торговля, промышленная кооперация и сельское хозяйство, образование и наука – Александр Лукашенко подтвердил стремление Минска к расширению сотрудничества с Джакартой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом глава государства упомянул в поздравительном послании, направленном президенту и народу Индонезии по случаю Дня Независимости. Белорусский лидер отметил, что суверенная Индонезия может по праву гордиться своими социально-экономическими успехами, ведь страна по многим показателям занимает одну из лидирующих позиций не только в регионе, но и в мире.