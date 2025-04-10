Батоном можно было кидаться в стены! Экс-студентка ЕГУ в о продуктах в Вильнюсе

Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.
Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.
Анастасия Ващилко. Вильнюс. 2016 год. Европейский гуманитарный университет. Мировая политика и экономика:
Каждые полгода твой рейтинг пересчитывается. Ты поступаешь сначала на основе экзаменов, потом через полгода ты сдаешь сессию, твой рейтинг пересчитывается, ты можешь пойти вверх, можешь пойти вниз. Я выступила изначально на 600 евро в год, и эти 600 евро я одержала. Каждый год университет проходит аккредитацию, и все, что происходит с ЕГУ, отражается на мне.
И вот в 2017 году происходит проблема с аккредитацией. По каким-то рамкам литовская система образования считает, что университет не тянет. А когда происходит такая проблема, очень многие инвесторы могут перестать хотеть в тебя вкладываться. И у меня выросло в два раза. Добавили рейтинговые границы, и получается, что я была 600 в год, а стало 1 200 в год.
Семья была не очень богатая – обычная, простая, 70 евро в месяц уходило на общежитие. Приблизительно столько же надо было, чтобы нормально есть. Я выгляжу очень компактно, но поесть я люблю. Средств мне не хватало.
Анастасия Ващилко:
Есть такая марка, «50 центов» называется, у них есть все. Молочки, наверное, только нет. У них есть даже водка в пластмассовых чекушках. Гречка, крупа, хлеб, но оно такое отвратное. Я никогда не думала, что можно испортить батон. Наш барановичский комбинат очень хорошо работает, хлебобулочная продукция. Он не такой дорогой, но он всегда достаточно хорошего качества.
А там, я помню, был батон, которым можно было кидаться в стены. Это такая марка, «50 центов». Она существует, кто-то ее покупает. Мы покупали тоже гречку, макароны.