Батоном можно было кидаться в стены! Экс-студентка ЕГУ в о продуктах в Вильнюсе

Нелегальная работа, неподъемные бытовые расходы, буллинг за цвет паспорта – лишь часть неприятностей, с которыми сталкиваются белорусские студенты в Европе. Другая сторона учебы за рубежом – в фильме «Трудности перевода» на СТВ.

Анастасия Ващилко. Вильнюс. 2016 год. Европейский гуманитарный университет. Мировая политика и экономика:

Каждые полгода твой рейтинг пересчитывается. Ты поступаешь сначала на основе экзаменов, потом через полгода ты сдаешь сессию, твой рейтинг пересчитывается, ты можешь пойти вверх, можешь пойти вниз. Я выступила изначально на 600 евро в год, и эти 600 евро я одержала. Каждый год университет проходит аккредитацию, и все, что происходит с ЕГУ, отражается на мне.

И вот в 2017 году происходит проблема с аккредитацией. По каким-то рамкам литовская система образования считает, что университет не тянет. А когда происходит такая проблема, очень многие инвесторы могут перестать хотеть в тебя вкладываться. И у меня выросло в два раза. Добавили рейтинговые границы, и получается, что я была 600 в год, а стало 1 200 в год.

Семья была не очень богатая – обычная, простая, 70 евро в месяц уходило на общежитие. Приблизительно столько же надо было, чтобы нормально есть. Я выгляжу очень компактно, но поесть я люблю. Средств мне не хватало.