Лукашенко рассказал, какой вклад вносит Беларусь в продовольственную безопасность других стран

В Беларуси многое делается для людей. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью Радику Батыршину, руководителю телерадиокомпании «Мир», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брать пример с белорусов западным политикам стоит не только в вопросах демократии, но и продовольственной безопасности. Несмотря на всевозможные санкции, наша страна и себя обеспечивает всем необходимым, и делится опытом в АПК с другими государствами (причем не только постсоветского пространства, но и даже других континентов).