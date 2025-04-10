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Лукашенко рассказал, какой вклад вносит Беларусь в продовольственную безопасность других стран

10 апреля 2025 17:22
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В Беларуси многое делается для людей. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью Радику Батыршину, руководителю телерадиокомпании «Мир», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брать пример с белорусов западным политикам стоит не только в вопросах демократии, но и продовольственной безопасности. Несмотря на всевозможные санкции, наша страна и себя обеспечивает всем необходимым, и делится опытом в АПК с другими государствами (причем не только постсоветского пространства, но и даже других континентов).

Лукашенко рассказал, какой вклад вносит Беларусь в продовольственную безопасность других стран-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Под продовольственной безопасностью мы понимаем зерно, мясо, хлеб и так далее. Да, но их надо с земельки взять, а для этого нужен трактор, для этого нужна почвообрабатывающая техника и так далее. Самый высокий уровень, мы можем предложить это любой точке. В Зимбабве в прошлом году Президент заявил, что мы впервые обеспечили, накормили людей, он сказал. Почему? Потому что наши специалисты приехали, показали, рассказали, технику поставили, научили людей. Они пахать начали землю и сеять. Они два урожая минимум снимают. И они наконец-то получили те урожаи, которые способствовали тому, что у них хлеб появился. Потом здравоохранение начали просить, чтобы помогли. Смотрите, мы с Казахстаном очень тесно сотрудничаем, с Узбекистаном. Они молодцы, трудяги, конечно, но им техника нужна наша. Поэтому в этом плане от техники до готовой продукции мы готовы предложить и внести свой вклад в продовольственную безопасность.

# Интервью Александра Лукашенко # Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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