Город изменился до неузнаваемости. Как приукрасили Копыль ко Дню белорусской письменности

По словам местных жителей, город изменился до неузнаваемости. В центральной части на площади Ленина, где будут проходить основные торжества, сейчас заканчивается масштабное благоустройство. На фасадах домов – портреты белорусских классиков. На улицах – пышные клумбы, новые арт-объекты, ухоженные пятиэтажки и административные здания.

Я не нахожу слов, что сказать, потому что радость и гордость за то, что мой Копыль такой красивый.

Мы очень приветствуем, очень рады тому всякому преображению: и дорожки, и дома, и цветы – нас все радует. Потому что до того это был совершенно другой город, а теперь… Когда еще все до конца доведется, это будет супер.

Я конкретно здесь живу уже 10 лет. То, что было 10 лет назад, и сейчас, это, конечно, разница. Тут за год сколько всего: здание обновили и очень красиво нарисовали писателей.

Елена Пилак, директор копыльской библиотеки: Планируется у нас еще такое мероприятие, как «Литературная табуретка». Планируем там фотозону, где чтецы будут читать литературу, конкретно наших земляков поэтов, прозаиков. Небольшие такие отрывочки.

Новые интерактивные площадки ждут жителей и гостей праздника чуть больше чем через неделю. Среди знаковых событий – фестиваль книги и прессы. На Аллее писателей можно будет не только сделать на память снимки с новых фотозон, но и лично пообщаться с современными авторами. Кроме того, откроют памятный знак «Мастер-кожевенник». Он будет олицетворением молодого писателя Тишки Гартного, который свою трудовую деятельность начинал в кожевенной мастерской.

Это будет уже 27-й День белорусской письменности. Впервые праздник открылся в 1994 году в Полоцке. С тех пор он ежегодно проводится в разных белорусских городах с богатым историческим и культурным наследием.