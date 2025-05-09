Лукашенко: только сохраняя бдительность, мы можем уберечь себя от повторения ошибок июня 41-го

Беларусь помнит самоотверженность и мужество тех, кто погибал в окопах и спасал раненых, кто встал в ряды народных мстителей и ковал победу в тылу, помнит, какой ценой достался мир, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год вместе со всей страной дань уважения всем тем, кто погиб в сражениях, уничтожен карателями и замучен в застенках фашистских концлагерей, отдает Александр Лукашенко. И жмет руку ветеранам, которые и сегодня, несмотря на преклонный возраст, готовы встать на защиту Отечества.