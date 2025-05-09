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Лукашенко: только сохраняя бдительность, мы можем уберечь себя от повторения ошибок июня 41-го

09 мая 2025 07:35
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Беларусь помнит самоотверженность и мужество тех, кто погибал в окопах и спасал раненых, кто встал в ряды народных мстителей и ковал победу в тылу, помнит, какой ценой достался мир, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый год вместе со всей страной дань уважения всем тем, кто погиб в сражениях, уничтожен карателями и замучен в застенках фашистских концлагерей, отдает Александр Лукашенко. И жмет руку ветеранам, которые и сегодня, несмотря на преклонный возраст, готовы встать на защиту Отечества.

Лукашенко: только сохраняя бдительность, мы можем уберечь себя от повторения ошибок июня 41-го-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Только сохраняя максимальную бдительность, мы можем уберечь себя от повторения трагических ошибок июня 1941 года. Да, мы гордимся нашей победой, мы — победители. А вы знаете, я бы не хотел, чтобы у моего народа были такие победы впереди. Я не хочу этого, потому что эта победа стоила 30 миллионов наших людей. Это холокост евреев, геноцид белорусского народа, где каждый третий был истреблен во имя этой победы. Это хорошо, что мы победили, что мы имеем эту победу, лучше, чтобы не было этой войны и не было этих побед ценой 30 миллионов человек.

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# Александр Лукашенко # День Победы

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