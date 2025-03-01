Лукашенко: своё должно быть людям по карману

Рост цен на овощи в межсезонье, пройденный с 2022 года путь в политике ценообразования и выгодная продажа отечественной продукции внутри страны. Накануне Президент провел совещание, где эти вопросы стали ключевыми, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возникли они не на пустом месте. Так, ценник на традиционный борщевой набор в межсезонный период ежегодно повышается на 15-20 %. Хотя, как отметил Александр Лукашенко, правительство обещало разобраться с ситуацией. Вместо строительства теплиц, овощи решили подсветить. Как итог, далеко не все виды продукции сегодня производятся внутри страны в достаточном количестве. Отсюда завышенная цена.

Наталия Ратобыльская, директор предприятия «Сахарторг»:

Томаты у нас завозные, они везде завозные, потому что пока поставки белорусских томатов, надеемся, что в скором будущем они созреют и прибудут в наши магазины. Мы ждем, что наши хозяйства будут развивать и сторону такую, как тепличное хозяйство.

Многие хозяйства опасаются нерентабельности теплиц и ссылаются на малую себестоимость тех же помидоров и огурцов. Однако, как отметил глава государства, сначала нужно разобраться, что на самом деле входит в себестоимость. В ходе дискуссии выяснилось, что считают ее далеко не все и даже вносят побочные затраты. Отдельно остановились и на вопросе обеспеченности своим картофелем в межсезонье. Цена на «второй хлеб» за два месяца поднялась на 10 процентов. Есть у покупателей нарекания и на качество картофеля. А это уже вопрос хранения корнеплодов в стабфондах. Например, прошлогодний клубень должен пролежать в хранилищах до мая. Обеспечить сохранность могут новейшие технологии, в том числе вентиляция и климат-контроль. Витамины реализуются через торговые сети по графику.