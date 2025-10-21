Прямой эфир

Лукашенко: спокойная и развивающаяся Ливия обеспечит мир и покой половине Африканского континента

21 октября 2025 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Поставки техники, продовольственная безопасность, обучение студентов – новые направления сотрудничества на знакомом рынке. 21 октября во Дворце Независимости состоялись переговоры Президента с правительственной делегацией из Ливии во главе с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У белорусско-ливийских отношений давняя история. А в последнее время дипломатические и бизнес-контакты возобновились. Цель – наладить сотрудничество в АПК, промышленности, здравоохранении и образовании. Ливия является ключевым регионом в Северной Африке. 

Лукашенко: спокойная и развивающаяся Ливия обеспечит мир и покой половине Африканского континента-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что вы нацелены на то, чтобы принести ливийскому народу мир и покой и объединить в единое целое ливийское государство. Мы в этом плане готовы с вами работать день и ночь. В этом направлении – любые ваши предложения. Если мы способны на что-то, мы окажем всяческую помощь и поддержку ливийскому народу. Мы в этом заинтересованы еще и потому, что если будет спокойная и развивающаяся Ливия, то она обеспечит мир и покой половине Африканского континента. Будьте уверены, что вы приехали к друзьям. Подробности.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Более 15 лет живёт в Беларуси. История китайца, который открыл в Минске ресторан
21 октября 2025 11:56

Более 15 лет живёт в Беларуси. История китайца, который открыл в Минске ресторан

В Минске стартовал IX Белорусский космический конгресс
21 октября 2025 11:34

В Минске стартовал IX Белорусский космический конгресс

На Речицком проспекте в Гомеле обновят ледовый каток
21 октября 2025 11:02

На Речицком проспекте в Гомеле обновят ледовый каток