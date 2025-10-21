Лукашенко: спокойная и развивающаяся Ливия обеспечит мир и покой половине Африканского континента

Поставки техники, продовольственная безопасность, обучение студентов – новые направления сотрудничества на знакомом рынке. 21 октября во Дворце Независимости состоялись переговоры Президента с правительственной делегацией из Ливии во главе с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У белорусско-ливийских отношений давняя история. А в последнее время дипломатические и бизнес-контакты возобновились. Цель – наладить сотрудничество в АПК, промышленности, здравоохранении и образовании. Ливия является ключевым регионом в Северной Африке.