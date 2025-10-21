Лукашенко: очень хорошо знаю ситуацию в Ливии, мы погружены в то, что происходит в этой стране

Как обозначил Александр Лукашенко уже на старте переговоров, есть много тем для обсуждения и последующего сотрудничества – в экономической, гуманитарной, а также политической сферах. По отдельным направлениям работа начата: так, белорусская техника (пассажирская и сельскохозяйственная) уже поставлены в Ливию. Впрочем, речь идет о долгосрочном сотрудничестве, потому на повестке – открытие сервисных центров, а также возможность создания сборочного производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу поблагодарить вас за тот большой вклад, который вы вносите в возобновление наших отношений с ливийским государством. Почему возобновление? Можно сказать, в те далекие годы я бывал на вашей земле. Я встречался с тогдашним президентом Ливии. Мы о многом договорились, немало сделали. Но, к сожалению, в силу определенных причин наши отношения были разрушены. Кое в чем мы поддерживали их, но наиболее интенсивно отношения восстановились в последнее время. Очень хорошо знаю ситуацию в Ливии, мы погружены в то, что происходит в Ливии.

Знаю, что многие силы, как внутри, так и извне, особенно извне, хотели бы влиять на ситуацию, но должен сказать, что народ Ливии изберет тот путь и тех людей, которые накормят, оденут и обеспечат безопасность ливийскому народу. Я знаю, что вы нацелены на то, чтобы принести ливийскому народу мир и покой и объединить в единое целое ливийское государство. Мы в этом плане готовы с вами работать день и ночь.