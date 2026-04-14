«Живой урок памяти» провели для гродненских школьников

И более чем через 80 лет страшные воспоминания о войне остаются живыми. На уроке памяти в 18-й школе Гродно малолетние узники фашистских концлагерей встретились с учащимися, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие прошло при поддержке прокуратуры. Среди гостей была Алла Чумакова: в пятилетнем возрасте она оказалась в концлагере «Озаричи». За три месяца там она потеряла дедушку и подорвала здоровье. Голод, холод и страшные картины вокруг до сих пор живы в ее памяти. Освобождение советскими солдатами стало для девочки самым счастливым днем – теперь Алла Викторовна призывает молодежь ценить мирную жизнь.

Алла Чумакова, бывший малолетний узник концентрационного лагеря «Озаричи»: Я, будучи там, плакала постоянно. Мы сегодня рады, что живем в таком прекрасном мире, что о нас заботиться наше правительство, мы рады тому, что всегда обеспечены. Мы вспоминать должны те факты, которые заставляют нас сейчас вести себя на высоком уровне памяти о тех, кого нет сейчас среди нас.

Павел Силюк, заместитель прокурора Гродненской области:

Мы должны сделать так, чтобы наша молодежь знала, какой ценой была дана эта Победа. За пять лет расследования уголовного дела проведена колоссальная работа, и установлено по всей республике 578 мест принудительного содержания. При этом про 101 место ранее не было известно, и это установлено в ходе следствия органами прокуратуры. Данная работа не останавливается ни на один день и продолжается.

В уроке также участвовали студенты Купаловского вуза: вместе с прокуратурой Гродненской области они развивают проект по сохранению исторической памяти.