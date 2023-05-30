Лукашенко: система проведения ЦЭ и подсчёта баллов должна быть обычной и понятной

Напомним, в таком формате испытание для выпускников проходило впервые и уже вызвало немало вопросов. От родителей и будущих абитуриентов продолжают поступать жалобы. Поручение от Президента – разобраться в возникших в организации ЦЭ проблемах, а также рассмотреть каждое поступившее заявление. Как отметил Александр Лукашенко, нужна обычная, понятная система. И работа уже начата.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Все жалобы будут рассмотрены. Всем родителям, всем старшеклассникам будет объяснено и разъяснено, в каждую жалобу внимательно вникнем. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрим на организацию работы непосредственно Министерством образования, насколько все справедливо, насколько методика, которая использовалась и утверждена Министерством образования, соответствует сегодняшним предъявляемым требованиям, есть ли там нарушения. На первый взгляд, та информация, которая к нам поступает, – нарушений, сбоев во время проведения, подсчета именно баллов не усматривается.