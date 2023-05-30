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Лукашенко: система проведения ЦЭ и подсчёта баллов должна быть обычной и понятной

30 мая 2023 12:14
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Новости Беларуси. Не обошел вниманием 30 мая глава государства вопрос из сферы образования. Накануне стали известны результаты первого центрального экзамена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: система проведения ЦЭ и подсчёта баллов должна быть обычной и понятной-1

Напомним, в таком формате испытание для выпускников проходило впервые и уже вызвало немало вопросов. От родителей и будущих абитуриентов продолжают поступать жалобы. Поручение от Президента – разобраться в возникших в организации ЦЭ проблемах, а также рассмотреть каждое поступившее заявление. Как отметил Александр Лукашенко, нужна обычная, понятная система. И работа уже начата. 

Лукашенко: система проведения ЦЭ и подсчёта баллов должна быть обычной и понятной-4

Фото: сайт Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: 
Все жалобы будут рассмотрены. Всем родителям, всем старшеклассникам будет объяснено и разъяснено, в каждую жалобу внимательно вникнем. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрим на организацию работы непосредственно Министерством образования, насколько все справедливо, насколько методика, которая использовалась и утверждена Министерством образования, соответствует сегодняшним предъявляемым требованиям, есть ли там нарушения. На первый взгляд, та информация, которая к нам поступает, – нарушений, сбоев во время проведения, подсчета именно баллов не усматривается. 

Лукашенко: система проведения ЦЭ и подсчёта баллов должна быть обычной и понятной-7

Александр Лукашенко поставил задачу в короткие сроки разобраться по каждому вопросу отдельно, справедливо и объективно. 

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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