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15 человек пострадали в аварии с перевернувшимся автобусом под Фаниполем

04 октября 2022 08:58
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Новости Беларуси. 15 человек пострадали, из них 7 – госпитализированы. Стали известны подробности ДТП под Фаниполем, сообщали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как уже известно, утром на трассе Р1 столкнулись легковой автомобиль, погрузчик и автобус, который возвращался в Минск из Варшавы.

15 человек пострадали в аварии с перевернувшимся автобусом под Фаниполем-1

В нем находился 61 пассажир и 2 водителя. Тот, который был за рулем, двигаясь по средней полосе, при перестроении совершил столкновение с погрузчиком. Автобус отбросило на легковой автомобиль, который находился на обочине. За рулем была женщина. Ее деблокировали из покореженного авто, чтобы освободить одного из водителей автобуса.

15 человек пострадали в аварии с перевернувшимся автобусом под Фаниполем-4

Шестеро пострадавших предварительно находятся в тяжелом состоянии, еще один – среднетяжелом. Все они в минских клиниках. По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело.

# Авария в Минской области # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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