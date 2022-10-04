15 человек пострадали в аварии с перевернувшимся автобусом под Фаниполем

Новости Беларуси. 15 человек пострадали, из них 7 – госпитализированы. Стали известны подробности ДТП под Фаниполем, сообщали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как уже известно, утром на трассе Р1 столкнулись легковой автомобиль, погрузчик и автобус, который возвращался в Минск из Варшавы.

В нем находился 61 пассажир и 2 водителя. Тот, который был за рулем, двигаясь по средней полосе, при перестроении совершил столкновение с погрузчиком. Автобус отбросило на легковой автомобиль, который находился на обочине. За рулем была женщина. Ее деблокировали из покореженного авто, чтобы освободить одного из водителей автобуса.