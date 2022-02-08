Лукашенко: «Сейчас огромное подавляющее количество людей думают: «Господи, как хорошо, что он остался»

Новости Беларуси. Сотрудников МЧС Беларуси вооружат. В случае необходимости они будут готовы оказать поддержку силовикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно накануне во время совещания во Дворце Независимости. Глава государства отметил, что потенциал белорусских спасателей, которые прекрасно подготовлены и справляются с любыми задачами в мирное время, должен быть подкреплен дополнительными навыками и использован в случае угрозы безопасности Беларуси.

Лукашенко о вооружении спасателей: «Не дай бог, война, у нас что, в МЧС – крепкие, надежные сотрудники будут в стороне? Нет» – читайте здесь.

Не одно, а целый ряд громких заявлений Александра Лукашенко всколыхнули СМИ. Накануне появилась полная версия почти двухчасового интервью нашего Президента российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Ранее публиковали лишь небольшие фрагменты. Во время беседы затронули, кажется, все темы. Много говорили о событиях 2020 года, предательстве и, конечно, событиях сегодняшнего дня. Возможной войне и об условиях смены власти в Беларуси.