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Лукашенко: «Сейчас огромное подавляющее количество людей думают: «Господи, как хорошо, что он остался»

08 февраля 2022 07:19
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Новости Беларуси. Сотрудников МЧС Беларуси вооружат. В случае необходимости они будут готовы оказать поддержку силовикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: «Сейчас огромное подавляющее количество людей думают: «Господи, как хорошо, что он остался»-1

Об этом стало известно накануне во время совещания во Дворце Независимости. Глава государства отметил, что потенциал белорусских спасателей, которые прекрасно подготовлены и справляются с любыми задачами в мирное время, должен быть подкреплен дополнительными навыками и использован в случае угрозы безопасности Беларуси.  

Лукашенко о вооружении спасателей: «Не дай бог, война, у нас что, в МЧС – крепкие, надежные сотрудники будут в стороне? Нет» – читайте здесь.    

Не одно, а целый ряд громких заявлений Александра Лукашенко всколыхнули СМИ. Накануне появилась полная версия почти двухчасового интервью нашего Президента российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Ранее публиковали лишь небольшие фрагменты. Во время беседы затронули, кажется, все темы. Много говорили о событиях 2020 года, предательстве и, конечно, событиях сегодняшнего дня. Возможной войне и об условиях смены власти в Беларуси.  

Лукашенко – Соловьеву: «Самое обидное для меня, что вы меня упрекаете, что я на двух стульях. Никогда этого не было» – читайте здесь.  

Лукашенко: «Сейчас огромное подавляющее количество людей думают: «Господи, как хорошо, что он остался»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если бы я только почувствовал, что большинство белорусского народа Лукашенко не поддерживает, судьба Лукашенко им же была решена в течение суток.  

Лукашенко: «Сейчас огромное подавляющее количество людей думают: «Господи, как хорошо, что он остался»-7

Владимир Соловьев, журналист, радио- и телеведущий ВГТРК:  
Как?  

Александр Лукашенко:  
Я ушел бы.  

Владимир Соловьев:  
Куда?  

Александр Лукашенко:  
На пенсию.  

Владимир Соловьев:  
Вы способны отдать власть?  

Александр Лукашенко:  
Элементарно!  

Владимир Соловьев:  
Кому?  

Лукашенко в интервью Соловьеву: «Я не считаю себя Создателем» – читайте здесь.

Лукашенко: «Сейчас огромное подавляющее количество людей думают: «Господи, как хорошо, что он остался»-10

Александр Лукашенко:  
Кому? Это уже пусть народ определит. Всякое же бывает. Я же земной человек, понимаю: народ решил, что хватит – ну и хорошо. Значит, народ сделал свой выбор. Большое количество людей так думало до выборов. Сейчас огромное подавляющее количество людей думают: «Господи, как хорошо, что он остался».  

Владимир Соловьев:  
Увидели, что могло быть.  

Александр Лукашенко:  
Конечно. Особенно после Казахстана.  

Полная версия интервью доступна на интернет-площадке «Соловьев LIVE» и у наших коллег из Белтелерадиокомпании.  

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