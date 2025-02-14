Прямой эфир

В музее истории Великой Отечественной войны почтили память Героя СССР Андрея Мельникова

14 февраля 2025 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В музее истории Великой Отечественной войны почтили память Героя Советского Союза – Андрея Александровича Мельникова. Он родился в Могилеве. В 1986-м молодого парня призвали в армию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее истории Великой Отечественной войны почтили память Героя СССР Андрея Мельникова-2

В те времена уже семь лет шла тяжелая война в Афганистане. У Андрея Мельникова были жена и маленькая дочка, и как молодой отец он мог отказаться от поездки на далекую землю. Но вместе с боевыми товарищами он отправился бороться за мир в Афганистане. Вернуться домой ему было не суждено – Андрей Мельников пал в бою. Ему было всего 19 лет. Историю отважного юноши рассказали в стенах музея. Среди слушателей – школьники, курсанты и дочь героя.

В музее истории Великой Отечественной войны почтили память Героя СССР Андрея Мельникова-4

Мария Шпаковская:
Очень приятно здесь находиться, очень здорово, что открываются такие выставки. Мы чтим память, помним, гордимся.

В музее истории Великой Отечественной войны почтили память Героя СССР Андрея Мельникова-6

Наталья Обухова, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
«Семейный альбом» – это мероприятие, которое основано на новых найденных документах в семьях, которые не передавали эти документы в музей. Или они дают фотографии семейного альбома, и мы проводим такое мероприятие, как сегодня.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Семейный альбом», оно приурочено к 36 годовщине вывода советских войск из Афганистана.

# Андрей Мельников # Воины-афганцы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Смоленска собрали более 300 кг монет для создания памятника воинам-победителям
14 февраля 2025 08:14

Жители Смоленска собрали более 300 кг монет для создания памятника воинам-победителям

Президент Эквадора Даниэль Нобоа поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
14 февраля 2025 07:59

Президент Эквадора Даниэль Нобоа поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Экспонатам более 100 лет – в занарочской школе открылась выставка, посвящённая событиям Первой мировой
14 февраля 2025 07:53

Экспонатам более 100 лет – в занарочской школе открылась выставка, посвящённая событиям Первой мировой