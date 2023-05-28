Складировали трупы телят в навозной свалке. Экологические инспекции проверили фермы в Витебской области

Новости Беларуси. О проблеме с душком. Это касается потребительского отношения к природе. В Беларуси ведут постоянный мониторинг этой ситуации. Ведь есть факты, которые ставят под угрозу экологическую безопасность, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Виктор Пралич узнал, откуда текут навозные реки, кто метет сор за чужой забор и чем это может грозить.

Привычные нашему глазу пейзажи гарантировано вызывают восторг у тех, кто приезжает в Беларусь. Нам по праву есть чем гордиться! 40 % территории страны – это леса, реликтовые чащи и дубравы. А еще у нас 11 тысяч зеркальных озер и почти в два раза больше рек.

Тут очевидно, что это отходы деревообработки: опилки, щепа, куски древесины.

Найти хозяина, который так решил избавиться от мусора, – пока задачка со звездочкой. Здесь и присматриваться не надо – жизнь стихийной свалки поддерживают и обычные жители. Дурной пример заразителен. Земли – владения местного сельхозпредприятия. Сотрудники уверяют, что мусорной куче далеко не первый год. В 2018-м пейзаж сельхозугодий уже был испорчен.

– Какие-то меры реагирования принимали? Сообщали, что не надо вывозить?

– В устной форме – да.

– Сообщали в экологию, может?

– Экология сама это видела. Районная.

По сути, на этих землях должны зеленеть зерновые. Пока же метр за метром высоту набирает только груда мусора. Виновному, а его еще не удалось установить, придется заплатить 40 тысяч рублей. В такую сумму экологи оценили ущерб окружающей среде.

Дмитрий Гукалов, главный государственный инспектор КГК Витебской области:

У субъектов хозяйствования отходы, которые образуются в ходе деятельности, частично можно использовать. Но вместо их использования отдельные субъекты производят их размещение в несанкционированных местах. Такой факт был установлен в Дретунском лесхозе. В результате окружающей среде причинен вред в размере 180 тысяч. Вред был взыскан. Участок рекультивирован, на нем созданы лесные культуры.

А это уже Докшицкий район. Здесь недобросовестным подходом к природе отличились сотрудники молочно-товарной фермы. Сейчас, правда, все устранено. Хотя еще в начале мая инспекторы зафиксировали на этой территории «реки» навозных фракций.

Сергей Кучно, директор сельхозпредприятия «АгроСитцы»:

Было много снега, подтекания воды, которые поднимали навоз с хранилища, было протекание. Мы получили замечание со стороны экологии. Будем относиться более конкретно и более скрупулезно. В Докшицком районе находится 42 молочно-товарные фермы. Инспекторы проверили каждую. Состоянию 17 объектов поставили оценку «неуд». Нарекания у проверяющих как под копирку.

Владимир Вишневский, начальник Докшицкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Был выявлен факт растекания сточных навозосодержащих вод. Они могут попадать в окружающую среду, в водные объекты, в леса. И, соответственно, загрязнять их. Попадать в подземные воды, которые мы с вами употребляем.

Андрей Богович, директор сельхозпредприятия «Докшицкий райагросервис»:

Было немного упущение. Когда выявили данный факт, мы оперативно организовали технику, потому что как раз это весенние посевные работы были. Вывезли всю органику, убрали, вывезли на поля и внесли под посев кукурузу. Отвечает заведующая фермой, в первую очередь, за что она и была наказана.

Навозные реки сейчас под пристальным контролем, на ферме проводятся лабораторные пробы земли. Такие подтопления могут надолго отравить почву, переносить инфекции и бактерии и убивать водоемы со всеми их обитателями. На восстановление экосистем уходят годы: так, банальная халатность приводит к экологической проблеме. Буквально накануне эфира с нами поделились результатами исследований: превышение положенных норм, к счастью, не выявлено. А значит, урона природе нет.

Виктор Пралич, корреспондент:

На территории фермы контролирующие органы обнаружили еще одну проблему. Прямо здесь валялись трупы телят. Хотя для этого существуют специальные скотомогильники. Ветеринарного врача сельхозпредприятия уволили. Такие случаи не единичны. Факт из Докшицкого района, Верхнедвинского. Только за четыре месяца 2023 года в стране уже выявили более 18 тысяч нарушений в природоохранном законодательстве.

Владимир Касьяненко, начальник управления координации контрольной деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Наиболее частые и распространенные нарушения природоохранного законодательства, как правило, в области по обращению с отходами. Как правило, это свалки, незаконное удаление объектов растительного мира, непринятие должных мер по регулированию численности инвазивных растений, например, борщевик Сосновского, золотарник канадский. В целях недопущения таких нарушений территориальными органами Минприроды в первую очередь применяются меры предупредительного характера и профилактического воздействия.