Минобороны РФ: снаряды с обеднённым ураном нанесут непоправимый вред Украине

Использование боеприпасов, содержащих обедненный уран, нанесет необратимый урон как украинским военным, мирным жителям, так и самой Украине. Об этом предупреждают в оборонном ведомстве Российской Федерации.

Такие снаряды – угроза в первую очередь для здоровья людей, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Карнилов, пишет РИА Новости. Радиационная опасность содержится в урановой пыли, которая проникает в организм, что провоцирует развитие серьезнейших патологий. По словам Карнилова, Запад располагает информацией о последствиях применения снарядов с обедненным ураном, но готов передать Киеву это опасное оружие.