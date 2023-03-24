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Минобороны РФ: снаряды с обеднённым ураном нанесут непоправимый вред Украине

24 марта 2023 13:52
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Использование боеприпасов, содержащих обедненный уран, нанесет необратимый урон как украинским военным, мирным жителям, так и самой Украине. Об этом предупреждают в оборонном ведомстве Российской Федерации.

Такие снаряды – угроза в первую очередь для здоровья людей, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Карнилов, пишет РИА Новости. Радиационная опасность содержится в урановой пыли, которая проникает в организм, что провоцирует развитие серьезнейших патологий. По словам Карнилова, Запад располагает информацией о последствиях применения снарядов с обедненным ураном, но готов передать Киеву это опасное оружие.

Лукашенко рассказал о возможных последствиях поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

# Международная политика

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