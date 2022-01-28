Эту церковь построил помещик в память о своей единственной любви. Посмотрите на неоготический храм в Сарье

Анастасия Макеева, корреспондент:

Эта пламенная неоготика – достояние Беларуси. Церковь в Сарье – история трагической любви, которая обернулась для всех неиссякаемым светом.

Белорусский Тадж-Махал, генератор духовности. Невероятной красоты храм возвышается над деревенскими домиками, словно из фантастического фильма. Драгоценное детище помещика Игнатия Лопатинского в память о горячо любимой жене. Далекий 1851-й. Счастливая семья, жизнь процветает.

Елена Минченко, экскурсовод:

Мария была настоящей музой для своего супруга, горячо любящего ее. Именно для нее здесь, в маленькой Сарье, была прекрасная картинная галерея, была прекрасная библиотека, многим томам которой завидовала даже Витебская губернская. Кроме того, здесь была прекрасная оранжерея, где круглый год выращивались экзотические для наших мест фрукты: апельсины, лимоны. Два великолепных розария, где круглый год живые цветы. А все для чего? Женщина-то любимая. Утром не успела проснуться – вся ее комната утопает в цветах.

Однако сказка длилась недолго. Первый ребенок, не дожив трех лет, умирает. На свет появляются София и Станислав. Но третьи роды окончательно подорвали здоровье утонченной дворянки. На глазах мужа Мария угасает как свечка. Игнатий бросается к именитым врачам Витебска, Петербурга, Москвы. Истинный католик берет на себя грех и обращается к знахарям. Но увы, в апреле 1851-го любимая уходит из жизни. Крик из детской вырвал из оков горя.

Елена Минченко:

В это время в Освее у местных помещиков гостит прусский архитектор Вильгельм Густав Шахт, и именно он становится автором проекта, который Игнатий заказывает ему как памятник на могиле рано ушедшей своей любимой женщины. Он находится в 32 метрах от фамильного захоронения Лопатинских. Вот этот камень стоит на месте склепа.

Так, с 1852-го по 1857-й крепостные крестьяне возвели святыню. Каменное кружево – олицетворение вечной любви. Грациозная архитектура будто переносит в Западную Европу. Кстати, на входе можно разглядеть автограф архитектора. Кирпич для алого наряда делали на собственной мануфактуре в Сарье. Это был экономный вариант, не требующий штукатурки. Мастера ювелирно отливали 18 форм кирпича. Раствор для прочной кладки замешивали на куриных яйцах. В 1857-м на свет появился костел во имя Пресвятой Девы Марии. Но из-за многочисленных перипетий, борьбы конфессий в 1865-м власти переосвящают храм в православный.

Елена Минченко:

Игнатий был согласен, потому что для него главным было, чтобы этот храм служил людям. Игнатий был человеком, который родился раньше своего времени. Поэтому он был не особо понятым в свое время. Новатор. До 1930-х годов, когда началась коллективизация, этот храм использовался как православная церковь. Это сейчас он в таком великолепии, выглядит прекрасно, неглядя на то, что ему 170 лет.

С 1930 по 1987 годы наш храм выглядел не так презентабельно, потому что снесены были вежи, он находился довольно долгое время в заброшенном состоянии, около 50 лет. Но в 1987 году законсервировали этот храм, сделали крышу и восстановили башенки, вежи, как мы их называем. 14 октября 1990 года после ремонта и реконструкции наш храм опять принял прихожан в свои объятия.

Толщина стен – 1,25 метра. Стрельчатые окна сияют в витражах. Игнатий не зря задумал крепость. Даже мощной артиллерии гитлеровцев она оказалась не по зубам. Былые военные ходы пришли в негодность, не сохранилась и колокольня. Отправили звоны на переплавку или закопали возле церкви – тайна за семью печатями. Батюшка Василий Стреха служит верой и правдой уже 28 лет. Для гостей с радостью проводит экскурсии. Анастасия Макеева:

В храме необычайная акустика, как будто мы с вами на сцене. Какие технологии для этого использовали?

Василий Стреха, настоятель Свято-Успенской церкви, протоиерей:

Здесь толщина стен – 1 метр 25 сантиметров. Стены сплошные. Мы сказали слово, оно поднялось туда. И в алтаре, когда священники произносят, не нужно никакого микрофона. Даже иногда приходится немножко приглушать тон. В храме нет сырости, а сама технология вытяжки – эти небольшие дырочки вытягивают влагу, воздух выходит. После долгого затишья в 1990-е встал вопрос, где взять иконы. Тогда первый настоятель обратился за помощью к местному художнику Пискуновичу Константину Нестеровичу. С благословения священника он написал лики Спасителя и Божьей Матери, Крещение Господне, Георгия Победоносца и другие.

Василий Стреха:

С этой иконой произошло одно событие. Константин Нестерович хотел для удобства писать вот так – слева направо. Когда он так писал, у него краска застыла. Он берет губку, стирает. И сказал, что не надо заниматься самоуправством. И начал писать сверху вниз. И все нормально. Та икона, с которой это произошло, находится в алтаре.

Еще одна икона Нестеровича – это икона «Взыскание погибших». Когда у Нестеровича умерла жена, именно «Взыскание погибших» – это когда мы с вами уже обращаемся к Божьей Матери, когда молимся за своих усопших сродников.

Главная святыня Успенской церкви – икона благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Ее написали монахи полоцкого монастыря. Владыка Феодосий, епископ Полоцкий-Глубокский, ездил в Муром и там получил частички святых. С верой и молитвой начали происходить чудеса. Люди возвращаются поблагодарить за долгожданное прибавление. В честь покровителей брака в 2011-м установили памятник. 8 июля с букетами ромашек на праздник собираются все, кто дорожит семьей.

Елена Минченко:

Если у вас в семейных отношениях все хорошо, то просто поблагодарите Петра и Февронию за то, что, апякуючы над намі на нябёсах, они дарят нашей семье счастливую жизнь. Если надо что-то подкорректировать, трите ладошку и просите Петра и Февронию, чтобы они там, на небесах, подкорректировали ваши взаимоотношения. Я сама героиня такой живой легенды. Сколько говорю, столько и глажу Февронию по ладошке. И тут телефонный звонок. Смотрю, звонит сын. Я говорю: Димочка, не могу говорить, у меня экскурсия. Он говорит: мам, поздравляю, ты бабушка. А я понимаю, что невестку еще даже беременной не видела. Он видит, что у меня такое замешательство, говорит: не волнуйся, это просто УЗИ показало. Посмотреть на жемчужину приезжали туристы из США, Бразилии, Бельгии и даже Зимбабве. Мы же стали свидетелями невероятных приключений китайцев. После Красного бора выбор пал на эксклюзивную архитектуру.