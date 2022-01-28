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Лукашенко пошутил насчёт своего понимания «демократии по-белорусски»

28 января 2022 11:34
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, пошутил насчет своего понимания «демократии по-белорусски», сообщает БЕЛТА.  

Как вы понимаете демократию по-белорусски?  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я же диктатор. Мне трудно понимать демократию. Демократия – это права и свободы. Настоящая свобода. В рамках закона. Демократия должна быть от жизни. От народа. Поскольку это власть народа.  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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