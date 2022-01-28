Лукашенко пошутил насчёт своего понимания «демократии по-белорусски»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, пошутил насчет своего понимания «демократии по-белорусски», сообщает БЕЛТА.
Как вы понимаете демократию по-белорусски?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я же диктатор. Мне трудно понимать демократию. Демократия – это права и свободы. Настоящая свобода. В рамках закона. Демократия должна быть от жизни. От народа. Поскольку это власть народа.