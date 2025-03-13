«Мы – граждане Беларуси!» – свыше 20 школьников из Стародорожского района получили паспорта

Всебелорусская патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси!» продолжает шагать по стране. Свыше 20 школьников из Стародорожского района в торжественной обстановке получили свои первые паспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всебелорусская патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси!» продолжает шагать по стране. Свыше 20 школьников из Стародорожского района в торжественной обстановке получили свои первые паспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Важное событие, которое запомнится им на всю жизнь. Это юноши и девушки, которым уже исполнилось 14 лет. Несмотря на свой юный возраст, все они уже проявили себя в учебе, науке, творчестве и спорте. Для ребят это не только этап взросления, но и ответственность за себя и будущее страны. Теперь они полноправные граждане Беларуси.
Алиса Медведская, учащаяся средней школы № 2:
Для меня сегодня очень важный день, так как я получаю паспорт. А паспорт – это главный документ, который дает возможность ощущать себя полноправным гражданином своей страны. Утверждает не только личность, но и обязывает каждого человека ценить свою родную землю.
Также в преддверии Дня Конституции свой первый документ получили учащиеся Вишневецкой средней школы Столбцовского района. Это ребята, которые отличились в олимпиадном движении, а также проявили себя в общественной деятельности и патриотических акциях. Вместе с паспортом школьникам вручили Конституцию, а также книжное издание «Символы суверенной Беларуси». Получение паспорта для школьников – это важный этап в жизни. Они понимают всю ответственность, и многие уже задумываются о своем будущем.
Валерия Ермакович, учащаяся Вишневецкой средней школы:
Есть мечта – поступить в Белорусский государственный университет, стать врачом. Врач – это когда ты помогаешь людям, спасаешь им жизни. И мне это больше нравится
Евгения Кожобекова, первый секретарь Столбцовского районного комитета БРСМ:
В этом году у нас районная акция пройдет 15 марта, в День Конституции Республики Беларусь. Будет районный этап. У нас около 25 ребят, которым первый раз в этом году будет вручен паспорт. Будут присутствовать почетные гости, концертная программа.
Диалоговые площадки, вручения паспортов и различные инициативы объединяют молодежь в канун Дня Конституции. Патриотический марафон «Мы – граждане Беларуси!» проходит в нашей стране уже более 20 лет подряд.