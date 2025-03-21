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Участница от Беларуси на «Славянском базаре» рассказала, какие хиты исполнит на конкурсе

21 марта 2025 09:07
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Первая ступенька на вершину славы. Беларусь выбрала своего представителя на XXXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025». Он собирает лучших исполнителей со всего мира, и гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь сумела пройти строгий отбор, что уже является значительным достижением.

В студии – обладательница уникального голоса Валерия Бернатович, а также Артем Скороль, певец и участник дуэта с Валерией.

Юрий Царев, ведущий:
Какая будет песня?

Участница от Беларуси на «Славянском базаре» рассказала, какие хиты исполнит на конкурсе-2

Валерия Бернатович, представитель Беларуси на XXXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025»:
Будет славянский хит «Однажды», музыка Евгения Олейника, слова Анны Селук. И мировой хит – «Ain't Nobody».

Юрий Царев:
Что для вас этот конкурс?

Валерия Бернатович:
«Славянский базар» – это, наверное, наивысшая планка в Беларуси. И это огромная честь. Я безумно благодарна, что доверили ее мне. Надо будет достойно представить свою страну, и это, наверное, самое страшное.

Юрий Царев:
А почему страшное? Ты же бесстрашная девушка, я знаю тебя хорошо.

Участница от Беларуси на «Славянском базаре» рассказала, какие хиты исполнит на конкурсе-4

Валерия Бернатович:
Все равно волнение присутствует. Это все-таки Летний амфитеатр в Витебске, большая сцена. Я привыкла петь с Артемом. Мы всегда друг друга поддерживаем. А тут нужно выйти одной и отстоять. Конечно, это волнительно.

Подробнее смотрите в видео.

# Славянский базар в Витебске # Музыка # Белорусские исполнители # Конкурс

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