Участница от Беларуси на «Славянском базаре» рассказала, какие хиты исполнит на конкурсе

В студии – обладательница уникального голоса Валерия Бернатович, а также Артем Скороль, певец и участник дуэта с Валерией.

Первая ступенька на вершину славы. Беларусь выбрала своего представителя на XXXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025». Он собирает лучших исполнителей со всего мира, и гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь сумела пройти строгий отбор, что уже является значительным достижением.

Валерия Бернатович, представитель Беларуси на XXXIV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2025»:

Будет славянский хит «Однажды», музыка Евгения Олейника, слова Анны Селук. И мировой хит – «Ain't Nobody».

Юрий Царев:

Что для вас этот конкурс?

Валерия Бернатович:

«Славянский базар» – это, наверное, наивысшая планка в Беларуси. И это огромная честь. Я безумно благодарна, что доверили ее мне. Надо будет достойно представить свою страну, и это, наверное, самое страшное.

Юрий Царев:

А почему страшное? Ты же бесстрашная девушка, я знаю тебя хорошо.