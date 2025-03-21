Купила сладости для детей и выиграла 20 тысяч! История победительницы розыгрыша от «Санта»
Пришло время поговорить про удачу. Может ли поход в магазин принести крупный выигрыш? Конечно, может! Это подтверждает и многодетная мама Ольга Камелягина из города Мосты.
Одна спонтанная покупка сладостей в магазине «Санта» для малышей принесла девушке выигрыш в 20 тысяч рублей. Что надо делать, чтобы фортуна улыбнулась именно вам? спросили у победителя.
Вы получаете 20 тысяч рублей от «Санта»!
Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из города Мосты. Я работаю воспитателем в детском саду. У меня самой трое детей.
Этот приз свалился как приятность, которую вообще не ждали! Счастливым оказался набор для девочек. Детей младших двое, поэтому два пришлось купить.
Приходите в «Санту», покупайте, выигрывайте! Это вполне реально. Может быть, вы не верите сейчас в это, так же, как и не верила я. Но я здесь.
*На правах рекламы.