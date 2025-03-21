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Купила сладости для детей и выиграла 20 тысяч! История победительницы розыгрыша от «Санта»

21 марта 2025 09:39
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Пришло время поговорить про удачу. Может ли поход в магазин принести крупный выигрыш? Конечно, может! Это подтверждает и многодетная мама Ольга Камелягина из города Мосты.

Одна спонтанная покупка сладостей в магазине «Санта» для малышей принесла девушке выигрыш в 20 тысяч рублей. Что надо делать, чтобы фортуна улыбнулась именно вам? спросили у победителя.

Вы получаете 20 тысяч рублей от «Санта»!

Купила сладости для детей и выиграла 20 тысяч! История победительницы розыгрыша от «Санта»-2

Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из города Мосты. Я работаю воспитателем в детском саду. У меня самой трое детей.

Купила сладости для детей и выиграла 20 тысяч! История победительницы розыгрыша от «Санта»-4

Этот приз свалился как приятность, которую вообще не ждали! Счастливым оказался набор для девочек. Детей младших двое, поэтому два пришлось купить.

Купила сладости для детей и выиграла 20 тысяч! История победительницы розыгрыша от «Санта»-6

Приходите в «Санту», покупайте, выигрывайте! Это вполне реально. Может быть, вы не верите сейчас в это, так же, как и не верила я. Но я здесь.

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