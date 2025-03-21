Купила сладости для детей и выиграла 20 тысяч! История победительницы розыгрыша от «Санта»

Пришло время поговорить про удачу. Может ли поход в магазин принести крупный выигрыш? Конечно, может! Это подтверждает и многодетная мама Ольга Камелягина из города Мосты.

Одна спонтанная покупка сладостей в магазине «Санта» для малышей принесла девушке выигрыш в 20 тысяч рублей. Что надо делать, чтобы фортуна улыбнулась именно вам? спросили у победителя.

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