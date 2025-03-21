На полигоне Осиповичский прошёл день открытых дверей

Профессия – Родину защищать. Воспитанники военно-патриотических классов и клубов, суворовцы и кадеты из Брестской, Минской, Могилевской и Гомельской областей были приглашены на день открытых дверей, который прошел на полигоне Осиповичский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего около тысячи парней и девчонок смогли наблюдать за боевой стрельбой артиллерии. Легендарные «Град», «Гиацинт» и «Ураган» – так выглядят они в действии.

Не каждый день ты едешь на полигон и тебе разрешают посмотреть, как проводятся учения.

Руслан Чехов, начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

Мы показываем всю артиллерию, которая у нас сейчас находится на полигоне, начиная от миномета и заканчивая реактивной системой залпового огня «Ураган». Мы показываем его не только пощупать, полазать, посмотреть, но и с боевой работой, с боевым выстрелом. Это всегда неподдельный интерес у детей, восторг.