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На полигоне Осиповичский прошёл день открытых дверей

21 марта 2025 09:04
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Профессия – Родину защищать. Воспитанники военно-патриотических классов и клубов, суворовцы и кадеты из Брестской, Минской, Могилевской и Гомельской областей были приглашены на день открытых дверей, который прошел на полигоне Осиповичский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне Осиповичский прошёл день открытых дверей-2

Всего около тысячи парней и девчонок смогли наблюдать за боевой стрельбой артиллерии. Легендарные «Град», «Гиацинт» и «Ураган» – так выглядят они в действии.

На полигоне Осиповичский прошёл день открытых дверей-4

Не каждый день ты едешь на полигон и тебе разрешают посмотреть, как проводятся учения.

На полигоне Осиповичский прошёл день открытых дверей-6

Руслан Чехов, начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:
Мы показываем всю артиллерию, которая у нас сейчас находится на полигоне, начиная от миномета и заканчивая реактивной системой залпового огня «Ураган». Мы показываем его не только пощупать, полазать, посмотреть, но и с боевой работой, с боевым выстрелом. Это всегда неподдельный интерес у детей, восторг.

На полигоне Осиповичский прошёл день открытых дверей-8

После полигона ребята направились в место дислокации артиллеристов и ракетчиков. Познакомились с их бытом. Посетили казарму, столовую, музей и клуб Осиповичского гарнизона. Наибольший интерес у школьников вызвала интерактивная выставка военной техники и вооружения. И, конечно же, гостей угощали вкусной солдатской кашей и горячим чаем.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Дети

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