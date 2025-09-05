Сборная Беларуси по футболу проведёт матч с Грецией! Смотрите трансляцию на СТВ в 21:40

Сборная Беларуси по футболу стартует в европейской квалификации чемпионата мира. В первом матче подопечные Карлоса Алоса померяются силами с командой Греции. Прямая трансляция на СТВ начнется в 21.40, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее соперники встречались дважды. У каждого – по одной победе. Причем последний раз сильнее оказалась наша команда. Состав дружины – практически оптимальный, поэтому ждем благоприятный исход. Вместо травмированного Павла Седько – к сборной присоединились Максим Белов и Дмитрий Антилевский. Попасть на мундиаль – мечта любого футболиста. Поэтому дополнительной мотивации, по словам наставника, не требуется.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Я даже не знаю, о какой мотивации можно еще вести речь. Это самый престижный турнир с точки зрения национальных сборных, и мечта любого футболиста, любой сборной – туда попасть. В этом плане тренерскому штабу должно быть, как мне кажется, проще, потому что дополнительную мотивацию привносить не нужно. Каждый игрок грезит об этом, и каждый футболист сам настраивается максимально. Конечно, мы полны энергии на старте квалификации. Мы будем идти от матча к матчу, шаг за шагом. Мы понимаем, что нам предстоит тяжелая игра против сборной Греции.

Следующий матч белорусы проведут в 8 сентября. Играть предстоит с командой Шотландии. Также в группе представители Дании. Прямую путевку на чемпионат мира получит победитель квартета. Второе место даст право на плей-офф. Верим в команду и смотрим качественный футбол все вместе на СТВ.