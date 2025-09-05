«Важно не упустить тренды». Лукашенко проводит совещание по криптовалютам

Глава белорусского государства Александр Лукашенко провел рабочее совещание по вопросам развития цифровых знаков, на котором отметил, что Беларусь одной из первой создала условия для их гражданского оборота. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Он вспомнил подписанный в 2017 году Декрет № 8, который дал стране преимущества в цифровой экономике.

Президент признался, что тогда это решение было принято с осторожностью из-за неопределенности и рисков, которые связаны с криптовалютами. Однако за 8 лет тема не утратила своей актуальности – цифровой актив стал альтернативой традиционным платежам, источником инвестиций и даже частью государственных резервов.

Лукашенко отметил важность системного подхода и предложил назвать примеры стран, добившихся успеха в этой сфере. Он обратил внимание на рост инфраструктуры: количество компаний в ПВТ увеличилось с 14 до 18, а число клиентов превысило 300 тысяч. В 2025 году внешнеторговый оборот может достичь 3 миллиардов долларов.

Президент страны призвал не терять технологического лидерства и формировать прозрачные правила и механизмы контроля для обеспечения интересов государства в новой цифровой реальности.

Лукашенко также призвал не упустить технологическое лидерство и сформировать прозрачные правила и механизмы контроля, чтобы обеспечить интересы государства в новой цифровой реальности.

Фото: president.gov.by