В мае более 8,3 тыс. украинцев прибыли в Беларусь

В Беларусь за май с территории Украины прибыли 8 382 человека: через украинско-белорусскую границу проследовали 10 человек, транзитом через территорию Польши – 7 449, через Литву – 864, через Латвию – 59, информирует Telegram-канал ГПК Беларуси.

Всего с начала 2026 года в Беларусь приехали 36 721 гражданин Украины: пересекли украинско-белорусскую границу – 26, путь через Польшу проделали 32 692, через Литву – 3 819, через Латвию – 184.

С начала 2026 года Беларусь посетили более 81 тысячи иностранцев без виз

Фото: официальный Telegram-канал ГПК РБ