Все извещения об уплате имущественных налогов будут разосланы не позднее 1 октября. В профильном министерстве сообщили, что сейчас налоговые органы заканчивают исчислять платежи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие суммы уже появляются в личных кабинетах плательщиков. В начале августа извещения начнут передавать по почте, но большинство выгрузят именно в личные кабинеты.

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Наверное, многие, кто пользовался личным кабинетом, обратили внимание, что в прошлом году им приходило, помимо личного кабинета, извещение еще и на бумажные носители. Потому что были вопросы, что ряд граждан утратили учетную запись, пароль к личному кабинету, и были определенные нарекания, что не пользуются личным кабинетом, а бумажного извещения нет, не понимая, как оплатить.

Поэтому в этом году была проведена определенная модернизация, и кто заходил в личный кабинет, видел всплывающее сообщение. То есть вы подтверждаете свое желание получать извещение электронным способом. И те, кто выразил, уже обоснованно подтвердил свое согласие, в этом году получат извещение исключительно электронным способом. На сегодня это порядка 160 тысяч человек.

Налоги нужно заплатить не позднее середины ноября. В 2025 году дата совпадает с выходным, поэтому срок переносится на первый рабочий день – 17 ноября. Во всех извещениях приведен расчет по каждому виду объекта: налог за квартиру, земельный участок и транспорт. Также указаны контактные телефоны органов, которые считали платеж. По любому вопросу можно обратиться за разъяснением.