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Лукашенко проводит переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом

12 мая 2025 05:57
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Беларусь и Вьетнам намерены укреплять сотрудничество. Развитие отношений между Минском и Ханоем в эти дни обсуждают в столице. С официальным визитом накануне в нашу страну прибыл генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко проводит переговоры с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом-2

О развитии стратегического сотрудничества и перспективах взаимодействия в экономике, политике и гуманитарной сферах сегодня будут говорить на высшем уровне. Александр Лукашенко проведет переговоры с То Ламом. Ожидается, что лидеры государств прежде всего обсудят так называемую дорожную карту. Главная задача – наполнить ее конкретными проектами. Планируется, что переговоры пройдут в узком и расширенном составах. После чего лидерами будут подписаны документы, которые юридически закрепят стратегический характер двустороннего сотрудничества.

К слову, Вьетнам намерен вывести отношения с Беларусью на новый, более высокий уровень. Об этом То Лам заявил накануне на встрече с представителями общества дружбы «Беларусь – Вьетнам».

В первую очередь То Лам поздравил всех собравшихся и белорусский народ с Днем Победы. Он также отметил успехи Беларуси в развитии страны и подчеркнул конструктивный характер двустороннего взаимодействия. Первый день официального визита вьетнамской делегации выпал на масштабное празднование Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна в нашей стране. Гости приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднику. Программа официального визита То Лама предусматривает и мероприятия по линии Национального собрания и правительства, ознакомление с отечественным промышленным потенциалом.

# Беларусь-Вьетнам # Александр Лукашенко # То Лам

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