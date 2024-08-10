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Лукашенко проведёт ещё одно совещание в Шкловском районе

10 августа 2024 07:36
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Новости Беларуси. Состояние дел в агропромышленном комплексе на личном контроле главы государства. Рабочая поездка Александра Лукашенко по Могилевской области продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа Президент в агрогородке Городец, где в развитие вчерашнего большого и принципиального совещания пройдет еще одно.

Лукашенко проведёт ещё одно совещание в Шкловском районе-1

В центре внимания создание в Шкловском районе крупного агрокомбината. Об этом говорили накануне. Речь идет об объединении сельхозпредприятий «Купаловское», «Александрийское», «АСБ-Агро Городец» и Шкловского маслодельнего завода в одну интеграционную структуру. Если Александр Лукашенко поддержит данное предложение, то создавать ее будут в два этапа.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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