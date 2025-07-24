Дзиодзина: передел мира и распределение сил – это не лучшее время, чтобы упускать возможности укрепить позиции

Алена Дзиодзина, психолог:

В ситуации неопределенности человек, как правило, уязвим. Ведь внезапно жизнь может предложить то, к чему он совершенно не будет готов. Безусловно, мир прогнозировать нелегко и неизбежно в нем есть случайности. Но в то же время по фрагментарным данным можно предполагать вероятность. Например, наблюдая за тем, как усердно другие страны пытаются переделить мир, где в ход идут абсолютно любые способы повлиять на противника, не стоит полагаться на то, что к Беларуси они отнесутся иначе. И если энергоресурсы стали своего рода аналогом денег, а все мировые тенденции говорят о том, что цены на нефть и газ выступают мотором проблемных вопросов. То не стоит полагаться на то, что Беларусь будет жить по-другому, если заранее не позаботится о себе. Потому как нельзя отгородиться от трудностей, однако, имея возможность, на что опереться, их можно встречать и вызовы современности отражать с преимуществом собственных интересов, а не чужих. Именно потому накануне Президент подчеркнул: «В Беларуси нет и не может быть неважных отраслей. Собственная нефтедобыча – это не только одно из существенных звеньев энергетической безопасности страны, но и сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью».